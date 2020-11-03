В Крыму наградили детей, которые спасли утопающих в море

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В Крыму наградили детей, которые летом спасли утопающих в море. Они получили медали Совета Федерации «За проявленное мужество».
В Крыму наградили детей, которые спасли утопающих в море
  • © Сергей Аксёнов
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Об этом сообщает «Крыминформ».

«Самое ценное — это человеческая жизнь, вы чьим-то семьям радость принесли. В добрый час! Готовым надо быть к испытаниям всегда, но лучше на них не попадать — и другим тоже. Пусть чувство уверенности в себе и готовность будет, но испытания пусть лучше обходят стороной. Вы молодцы, мы вами гордимся», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Наград удостоены Александра Матарас, Мария Старостенко, Ярослав Мрозек, Семён Гаврильчук и Эдем Исмаилов.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму наградили семилетнюю девочку за спасение друга.

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