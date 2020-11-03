Путин рассказал, что многому научился у Черномырдина

Президент России Владимир Путин рассказал, что многому научился у председателя Совета министров Виктора Черномырдина.

Во время церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин» глава государства отметил, что политик был «работоголиком».

«Виктор Степанович ушёл из жизни ровно десять лет назад. Он был действительно руководителем, политиком государственного и без всякого преувеличения исторического масштаба. Ярким и сильным человеком, настоящим тружеником, созидателем. Он брал на себя ответственность и делал дело, стремился во всём служить нашей стране и нашему народу», — цитирует Путина РИА Новости.

Президент отметил, что лично наблюдал за тем, как работал Черномырдин, и «многому у него учился».

«Он был человек, бесконечно преданный Родине. И потому символично, что этот современный, хорошо оснащённый ледокол, носящий его имя, был построен отечественными корабелами и на российских верфях», — сказал он.

Ранее Путин на церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин» заявил, что Россия обладает «уникальным ледовым флотом» и занимает лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий.