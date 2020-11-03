В Москве назвали число нарушений масочного режима с начала осени
- РИА Новости
«С начала осени было выявлено более 80,5 тыс. случаев неиспользования средств индивидуальной защиты гражданами», — приводит РИА Новости сообщение.
В ведомстве отметили, что «из них более 19,5 тыс. нарушений было зафиксировано в магазинах, торговых и развлекательных центрах».
«Остальные нарушения — в основном в общественном транспорте», — добавили в Главконтроле.
Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность всеобщего масочного режима.