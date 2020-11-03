В Краснодарском крае прошли учения с участием эскадрильи штурмовиков Су-25СМ3

В Краснодарском крае прошли учения, в которых приняла участие эскадрилья штурмовиков Су-25СМ3.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Лётчики обезвредили объекты инфраструктуры аэродрома условного противника. Они выполняли пилотирование при сложных метеорологических условиях на разных высотах.

«В составе боевого звена экипажи Су-25СМ3 на предельно малой высоте преодолели систему противовоздушной обороны, выполнили пуски управляемых ракет, стрельбы из авиационных пушек и сбросили корректируемые авиабомбы по позициям «противника» на одном из авиационных полигонов на Кубани», — говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

К учениям привлекли более 200 пилотов, техников и специалистов наземных обеспечивающих служб ЮВО.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что экипажи противолодочных кораблей Черноморского флота провели учения по поиску субмарины противника и слежению за ней.