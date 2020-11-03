В Омской области рассказали о программе переобучения для оставшихся без работы из-за COVID-19

На программу обучения, помогающую получить новую профессию тем, кто оказался под риском увольнения из-за пандемии, направили 629 жителей Омской области. 500 из них уже приступили к занятиям.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Принять участие в программе могут граждане, которые находятся под риском увольнения, а также те, кто занимался бизнесом на территории области. Кроме того, в список могут попасть те, кто зарегистрировался в центре занятости не ранее 17 марта, и выпускники 2020 года.

«Программа поддержана средствами федерального бюджета, и, конечно, Омская область также принимает участие в программе. Обучение будет вестись по наиболее востребованным компетенциям, в том числе с применением дистанционных технологий. Из федерального бюджета на реализацию программы выделено более 40 млн рублей», — заявила заместитель министра образования региона Елена Корчагина.

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