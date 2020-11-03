В Кургане перед судом предстанет обвиняемая в причинении тяжкого вреда здоровью дочери

В Кургане перед судом предстанет женщина, обвиняемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью дочери.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Установлено, что мать более десяти лет жестоко обращалась с несовершеннолетней дочерью, систематически наносила ей побои, совершала иные насильственные действия, что привело к психическому расстройству у девочки.

Ребёнок трижды пытался совершить самоубийство. В настоящее время жизни пострадавшей ничего не угрожает. Женщина ограничена в родительских правах. Девочка живёт у бабушки.

Материалы уголовного дела переданы в Курганский городской суд.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области вынесли приговор педагогу, обвиняемой в истязании учеников.