В Кургане перед судом предстанет обвиняемая в причинении тяжкого вреда здоровью дочери

Короткая ссылка
В Кургане перед судом предстанет женщина, обвиняемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью дочери.
В Кургане перед судом предстанет обвиняемая в причинении тяжкого вреда здоровью дочери
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Установлено, что мать более десяти лет жестоко обращалась с несовершеннолетней дочерью, систематически наносила ей побои, совершала иные насильственные действия, что привело к психическому расстройству у девочки.

Ребёнок трижды пытался совершить самоубийство. В настоящее время жизни пострадавшей ничего не угрожает. Женщина ограничена в родительских правах. Девочка живёт у бабушки.

Материалы уголовного дела переданы в Курганский городской суд.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области вынесли приговор педагогу, обвиняемой в истязании учеников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить