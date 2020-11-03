Модернизированный Ту-160М провёл первый полёт с новыми двигателями

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Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полёт с новыми двигателям НК-32-02 с аэродрома Казанского авиазавода имени Горбунова.
Модернизированный Ту-160М провёл первый полёт с новыми двигателями
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

«На аэродроме КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев» (входит в ПАО «ОАК» госкорпорации «Ростех») состоялся первый полёт глубокомодернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32-02», — говорится в сообщении.

В ОАК добавили, что Ту-160М «пилотировал экипаж под руководством Анри Наскидянца, полёт проходил на высоте 6 тыс. м и длился 2 часа 20 минут».

В начале февраля глубокомодернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М совершил свой первый испытательный полёт.

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