Модернизированный Ту-160М провёл первый испытательный полёт

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Глубокомодернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М совершил свой первый испытательный полёт.
Модернизированный Ту-160М провёл первый испытательный полёт
  • РИА Новости

«Состоялся первый полет первого опытного глубокомодернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы компании «Туполев».

Уточняется, что самолёт Ту-160М создан на базе строевого Ту-160.

Также сообщается, что испытательный полёт проходил на высоте 1500 м и продлился 34 минуты.

«По данным экипажа, полёт прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний», — говорится в тексте.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на совещании о поддержании в исправности вооружения, военной и специальной техники ВКС рассказал о характеристиках первого серийного модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М.

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