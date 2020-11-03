В Ульяновской области появится рейтинг глав медучреждений

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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов дал поручение главам регионов составить рейтинг возглавляющих медучреждения руководителей.
В Ульяновской области появится рейтинг глав медучреждений
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

Губернатор подчеркнул, что рейтинг необходим, чтобы иметь «жёсткую, понятную, проверенную временем программу повышения качества здравоохранения».

По его словам, во время пандемии коронавирусной инфекции стало ясно, какие проявляются недостатки в системе здравоохранения, и «необходимо найти пути решения проблем».

Ранее сообщалось, что телефонная горячая линия по теме коронавируса начала работу в среду, 28 октября, в Хабаровском крае.

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