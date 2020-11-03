Минздрав Самарской области проверяет данные о переполненном морге

Областной Минздрав начал проверку по факту публикации в соцсети данных о якобы переполненном морге в Самарской областной клинической больнице имени Середавина, где развёрнут инфекционный госпиталь для борьбы с коронаварусной инфекцией, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время специалисты проводят проверку по факту публикации», — приводит заявление РИА Новости.

Представитель ведомства уточнила, что тела умерших после констатации смерти помещаются в холодильные камеры в подвале до транспортировки в патологоанатомическое отделение.

«Отделение больницы работает в штатном режиме, задержек с проведением вскрытий нет», — подчеркнула она.

В паблике в соцсети «ВКонтакте» ранее появилась информация о том, что морг Самарской областной клинической больницы имени Середавина переполнен и трупы якобы складывают в подвалах медучреждения.

Ранее Минздрав Кузбасса прокомментировал ситуацию с телами пациентов в морге. Там пояснили, что основной причиной скопления тел стало то, что находящиеся на изоляции или заболевшие родственники умерших «не имеют возможности забрать тела до истечения срока карантина или до выздоровления, кроме того, оказывает влияние и дефицит кадров — врачей-патологоанатомов».