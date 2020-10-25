Минздрав Кузбасса прокомментировал ситуацию с телами пациентов в морге

В Минздраве Кемеровской области рассказали, что в регионе выделены специальные патолого-анатомические отделения для пациентов, умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 или пневмонии.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В Минздраве отметили, что «новокузнецкий филиал областного патолого-анатомического бюро принимает практически все летальные случаи из южной агломерации региона», где, по данным ведомства, «на территории 12 муниципальных образований проживают более 1,3 млн человек».

Учитывая рост количества заболевших за последние три недели, «отмечается рост числа летальных исходов», подчеркнули там.

«Тела хранятся в кондиционированных для хранения трупов помещениях», — говорится в сообщении.

В ведомстве прокомментировали опубликованное видео из новокузнецкого морга.

Там рассказали, что «тела, представленные в опубликованном видеоролике, действительно являются телами умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии; эти случаи включены в официальную статистику по региону».

В Минздраве пояснили, что основной причиной скопления тел умерших стало то, что находящиеся на изоляции или заболевшие родственники умерших «не имеют возможности забрать тела до истечения срока карантина или до выздоровления, кроме того, оказывает влияние и дефицит кадров врачей-патологоанатомов».

Министерство отметило, что в настоящее время в морге монтируются дополнительные поверхности для хранения тел, а власти ведут индивидуальную работу с родственниками умерших и оказывают поддержку в организации похорон.

Согласно последним данным оперштаба Кузбасса, всего в регионе выявили 14 351 случай коронавируса, 9809 человек выздоровели, 197 пациентов с COVID-19 скончались.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН дал оценку ситуации с коронавирусом.