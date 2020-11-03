Власти Москвы сообщили о планах строительства объектов здравоохранения

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв рассказал о планах строительства объектов здравоохранения в столице на 2021—2023 годы.

«По здравоохранению очень масштабные планы и амбиционная программа у нас в Москве, помимо усилий по совершенствованию системы медобслуживания и здравоохранения», — цитирует ТАСС Бочкарёва.

Он сообщил, что «город Москва инвестирует большие средства в возведение новых объектов — это порядка 64 объектов».

По его словам, это «почти 1 млн кв. м строительства объектов здравоохранения, они будут оснащены по самому последнему слову медтехники».

«Обычно мы сдавали 10—12 объектов в трёхлетку таких крупных, а тут мы сдаём 64 объекта, серьёзнейший рывок, который позволит поднять на ещё более серьёзный уровень системы здравоохранения», — заявил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса оценил ситуацию с экстренной и плановой помощью в больницах столицы.