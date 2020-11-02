Собянин оценил ситуацию с экстренной и плановой помощью в Москве

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса оценил ситуацию с экстренной и плановой помощью в больницах столицы.
Собянин оценил ситуацию с экстренной и плановой помощью в Москве
  • РИА Новости

«Мы развернули работу всех резервных госпиталей мощностью около 7 тыс. человек», — заявил Собянин.

Он отметил, что это позволило «сохранить в полном объёме экстренную и практически в полном объёме плановую помощь».

«Вся медицинская система осталась работать эффективно», — добавил мэр.

Согласно данным оперштаба Москвы на 2 ноября, в столице за последние сутки выявили 4796 новых случаев инфицирования COVID-19, всего выявлено 434 205 случаев. Всего 318 032 человека выздоровели, 6873 пациента с коронавирусом скончались.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить