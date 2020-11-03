В подмосковном проекте «Бизнес-школьник» приняли участие свыше 1400 детей

Более 1400 учащихся из Подмосковья в возрасте 14—17 лет приняли участие в «Открытых уроках» и «Деловой игре» в рамках проекта «Бизнес-школьник».

Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на сообщение Министерства инвестиций региона.

Проект «Бизнес-школьник», организованный Мининвестом Подмосковья, направлен на популяризацию предпринимательской деятельности среди молодёжи, а также на распространение информации об историях успеха и достижениях регионального бизнеса.

«Проект «Бизнес-школьник» был создан именно для этого: чтобы молодёжь могла в доступном онлайн-формате изучить основы ведения бизнеса, протестировать свои идеи и сделать первые шаги для их реализации под чутким руководством экспертов и опытных коллег», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По сообщениям сайта «Москва 24», московские школьники, согласно результатам авторитетного международного исследования PISA 2018 (Programme for International Student Assessment), заняли четвёртое место в мире по глобальным компетенциям и второе — по финансовой грамотности.