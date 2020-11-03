В Удмуртии рассказали о ситуации с заболевшими коронавирусом
- РИА Новости
Об этом пишет izhlife.ru.
Это новый антирекорд суточной заболеваемости. Прежний был зафиксирован в понедельник, 2 ноября, — 135 человек.
Выздоровели 142 пациента. Пятеро скончались.
На утро 3 ноября в республике зарегистрировано 9384 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 7447 человек. Скончались 170 пациентов.
Вирусолог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU рассказал о симптомах COVID-19.