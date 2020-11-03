Во Владивостоке появится обсерватор для студентов с лёгкой формой ОРВИ

Во Владивостоке появится обсерватор для студентов с лёгкой формой респираторных заболеваний, которые столкнулись с проблемами при заселении в общежития.

Как передаёт ИА PrimaMedia, такое распоряжение дал губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании регионального оперштаба.

По словам главы региона, нередки случаи, когда иногородние студенты с лёгкими формами заболевания вынуждены находиться в больнице дольше положенного, из-за того что не могут соблюдать режим изоляции. Чтобы позаботиться о здоровье этой категории пациентов, а также разгрузить коечный фонд, губернатор распорядился создать во Владивостоке обсерватор на 50—70 мест.

«Там могут разместить студентов или курсантов, которые не имеют возможности жить в семье, а в общежитие их не пускают. Конечно, в обсерваторе будет находиться дежурный врач, который обеспечит прохождение необходимого курса лечения», — уточнил Олег Кожемяко.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков в беседе с газетой «Известия», комментируя ситуацию с пандемией, сообщил, что «централизованного решения о расселении студентов из общежитий нет и не планируется».