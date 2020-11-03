В центре Москвы столкнулись семь машин

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Семь машин столкнулись на Садовой-Черногрязской улице в центре Москвы.
В центре Москвы столкнулись семь машин
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

«Около 08:20 на ул. Садовой-Черногрязской, в районе д. 7, произошло ДТП с участием семи транспортных средств. В результате столкновения двое пострадали, они доставлены в одну из городских больниц», — сказал собеседник.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины аварии.

Ранее один человек погиб и ещё девять пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Воронежской области.

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