В Тюменской области в рамках национального проекта построено шесть ФАПов

В Нижнетавдинском районе в начале ноября в рамках национального проекта «Здравоохранение» открылся шестой smart-ФАП (фельдшерско-акушерский пункт).

Как передаёт «Вслух.ру», торжественное открытие ФАПа состоялось в посёлке Тукмане, жители которого много лет получали медицинскую помощь в деревянном здании, когда-то принадлежавшем местной школе.

В этом году smart-ФАПы появись в посёлках Карагандинский, Тукман и Торгили, деревнях Красный Яр и Новопокровка и селе Конченбург. Их возвели всего за несколько месяцев.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о завершении строительства дополнительного модуля в инфекционной больнице Севастополя.