В Тюменской области в рамках национального проекта построено шесть ФАПов
- АГН «Москва»
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Как передаёт «Вслух.ру», торжественное открытие ФАПа состоялось в посёлке Тукмане, жители которого много лет получали медицинскую помощь в деревянном здании, когда-то принадлежавшем местной школе.
В этом году smart-ФАПы появись в посёлках Карагандинский, Тукман и Торгили, деревнях Красный Яр и Новопокровка и селе Конченбург. Их возвели всего за несколько месяцев.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал о завершении строительства дополнительного модуля в инфекционной больнице Севастополя.