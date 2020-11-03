В Тюменской области в рамках национального проекта построено шесть ФАПов

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В Нижнетавдинском районе в начале ноября в рамках национального проекта «Здравоохранение» открылся шестой smart-ФАП (фельдшерско-акушерский пункт).
В Тюменской области в рамках национального проекта построено шесть ФАПов
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Как передаёт «Вслух.ру», торжественное открытие ФАПа состоялось в посёлке Тукмане, жители которого много лет получали медицинскую помощь в деревянном здании, когда-то принадлежавшем местной школе.

В этом году smart-ФАПы появись в посёлках Карагандинский, Тукман и Торгили, деревнях Красный Яр и Новопокровка и селе Конченбург. Их возвели всего за несколько месяцев.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о завершении строительства дополнительного модуля в инфекционной больнице Севастополя.

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