В Москве за сутки 3647 пациентов вылечились от коронавируса

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За сутки ещё 3647 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 321 тыс.
В Москве за сутки 3647 пациентов вылечились от коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего с начала пандемии болезнь в городе смогли перебороть 321 679 человек», — отмечает сайт «Москва 24».

Ранее стало известно, что в Москве перестанут пускать в транспорт людей с температурой.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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