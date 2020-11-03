В Москве за сутки 3647 пациентов вылечились от коронавируса
- АГН «Москва»
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Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Всего с начала пандемии болезнь в городе смогли перебороть 321 679 человек», — отмечает сайт «Москва 24».
Ранее стало известно, что в Москве перестанут пускать в транспорт людей с температурой.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.