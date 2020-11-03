В Москве за сутки 3647 пациентов вылечились от коронавируса

За сутки ещё 3647 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 321 тыс.

Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего с начала пандемии болезнь в городе смогли перебороть 321 679 человек», — отмечает сайт «Москва 24».

Ранее стало известно, что в Москве перестанут пускать в транспорт людей с температурой.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.