Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорогов по ОРВИ в 47 регионах

Роспотребнадзор зафиксировал превышение порогов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в 47 субъектах России, сообщается на сайте ведомства.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 47 субъектах Российской Федерации, преимущественно за счёт взрослого населения», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что от гриппа привились 33,7% населения, общее число привитых в стране составило более 49,4 млн человек.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о превышении в 38 российских регионах эпидемических порогов по заболеваемости ОРВИ.