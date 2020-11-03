Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорогов по ОРВИ в 47 регионах
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 47 субъектах Российской Федерации, преимущественно за счёт взрослого населения», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что от гриппа привились 33,7% населения, общее число привитых в стране составило более 49,4 млн человек.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о превышении в 38 российских регионах эпидемических порогов по заболеваемости ОРВИ.