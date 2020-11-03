Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорогов по ОРВИ в 47 регионах

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Роспотребнадзор зафиксировал превышение порогов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в 47 субъектах России, сообщается на сайте ведомства.
Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорогов по ОРВИ в 47 регионах
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 47 субъектах Российской Федерации, преимущественно за счёт взрослого населения», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что от гриппа привились 33,7% населения, общее число привитых в стране составило более 49,4 млн человек.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о превышении в 38 российских регионах эпидемических порогов по заболеваемости ОРВИ.

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