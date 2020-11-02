Прокуратура начала проверку после инцидента с птицей в аэропорту Сочи

Транспортная прокуратура начала проверку после того, как в аэропорту Сочи в двигатель самолёта попала птица, из-за чего рейс в Новосибирск был задержан.

«Сегодня около 14:00 в аэропорту Сочи произошла задержка рейса Сочи — Новосибирск авиакомпании S7 в связи с попаданием птицы в двигатель самолёта», — сказали там.

Как сообщили в ведомстве, организована проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности полётов.

В феврале самолёт, который следовал из Москвы в Пензу, совершил штатную посадку в аэропорту назначения, после того как в двигатель попала птица.

Птица была, предположительно, из семейства совиных.