В Пензе самолёт благополучно сел после попадания птицы в двигатель
- РИА Новости
«При выполнении посадки воздушного судна рейса 1195 Домодедово — Пенза авиакомпании S7 на высоте примерно 15—20 метров допущено попадание в турбину левого двигателя птицы», — говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.
Уточняется, что птица была, предположительно, из семейства совиных.
«Начата прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности полётов», — указано в тексте.
На борту самолёта находились 62 пассажира.
1 ноября 2019 года стало известно, что причиной отказа двигателя у самолёта SSJ-100, совершившего посадку в Тюмени, стало попадание птицы.