В Пензе самолёт благополучно сел после попадания птицы в двигатель

Короткая ссылка
Самолёт авиакомпании S7, который следовал по маршруту Москва — Пенза, совершил штатную посадку в аэропорту назначения, после того как в двигатель попала птица.
В Пензе самолёт благополучно сел после попадания птицы в двигатель
  • РИА Новости

«При выполнении посадки воздушного судна рейса 1195 Домодедово — Пенза авиакомпании S7 на высоте примерно 15—20 метров допущено попадание в турбину левого двигателя птицы», — говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что птица была, предположительно, из семейства совиных.

«Начата прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности полётов», — указано в тексте.

На борту самолёта находились 62 пассажира.

1 ноября 2019 года стало известно, что причиной отказа двигателя у самолёта SSJ-100, совершившего посадку в Тюмени, стало попадание птицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить