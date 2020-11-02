У поисковика в Крыму изъяли оружие времён Великой Отечественной войны

У жителя Симферополя изъяли арсенал оружия времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Республике Крым.

«Полицейские установили, что 59-летний житель Симферополя, являясь членом одного из общественных поисковых отрядов, во время выездных экспедиций, а также самостоятельно проводил раскопки на местах боёв Великой Отечественной войны в лесных массивах Республики Крым», — заявили в ведомстве.

От предложения сотрудников правоохранительных органов добровольно выдать незаконно хранившиеся предметы мужчина категорически отказался.

Во время обыска по месту проживания подозреваемого были обнаружены три винтовки Мосина, винтовка «Энфилд», винтовка системы Маузер, пристрелочный станок, 559 патронов различного калибра, пули неустановленного образца, отдельные части от боеприпасов и оружия.

«По результатам баллистического исследования, проведённого в экспертно-криминалистическом центре МВД по Республике Крым, установлено, что изъятое оружие является пригодным для производства выстрелов», — заявили в ведомстве.

Заведено уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пресекли вывоз предметов военной экипировки за границу.