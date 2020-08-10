В Екатеринбурге пресекли вывоз предметов военной экипировки за границу
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Об этом сообщает URA.RU.
«Среди изъятого — сотни предметов амуниции: защитные бронешлемы, снайперские прицелы, бронежилеты и комплектующие элементы», — заявили в управлении.
Возбуждено уголовное дело. Установлено, что контрабанду организовали работник «Почты России» и специалист одного из оборонных предприятий.
Ранее «Взгляд» сообщал, что в Иркутской области найдены две подпольные мастерские по изготовлению оружия.