В Екатеринбурге пресекли вывоз предметов военной экипировки за границу

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Сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области совместно с таможенниками аэропорта Кольцово в Екатеринбурге пресекли вывоз предметов военной экипировки за границу.
В Екатеринбурге пресекли вывоз предметов военной экипировки за границу
  • © УФСБ по Свердловской области

Об этом сообщает URA.RU.

«Среди изъятого — сотни предметов амуниции: защитные бронешлемы, снайперские прицелы, бронежилеты и комплектующие элементы», — заявили в управлении.

Возбуждено уголовное дело. Установлено, что контрабанду организовали работник «Почты России» и специалист одного из оборонных предприятий.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Иркутской области найдены две подпольные мастерские по изготовлению оружия.

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