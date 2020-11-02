Более двух тысяч заведений Москвы получили QR-коды для чекина гостей

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Более 2 тыс. развлекательных учреждений Москвы получили QR-коды для регистрации посетителей, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий.
Более двух тысяч заведений Москвы получили QR-коды для чекина гостей
  • РИА Новости

Там отметили, что в соответствии с действующей редакцией указа мэра столицы Сергея Собянина обязанность обеспечить регистрацию посетителей и сотрудников установлена только для ночных клубов, баров и других развлекательных заведений, режим работы которых предусматривает ночное время с 00:00 до 06:00.

«На сегодняшний день к системе чекинов присоединились более 2 тыс. столичных заведений, в том числе некоторые рестораны и гостиницы, на которые требование об обязательной регистрации не распространяется», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в департаменте, они добровольно внедрили эту систему, поскольку осознают ответственность перед посетителями.

Ранее сообщалось, что Макдоналдс решил в течение недели ввести в своих ресторанах систему регистрации (чекинов) посетителей.

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