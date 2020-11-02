Вузы Башкирии перешли на дистанционный режим

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Студентов вузов Башкирии с первого по предвыпускной курсы перевели на дистанционное обучение.
Вузы Башкирии перешли на дистанционный режим
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Соответствующее решение принял глава республики Радий Хабиров.

«Высшие учебные заведения планировали сегодня всеми курсами выходить на очное обучение, но ввиду того, что по вузам у нас ежедневно фиксируется 30, 40, 50 человек, заболевших COVID-19, принято решение, что все курсы с первого по предвыпускной уходят на дистанционный режим обучения», — заявил министр образования региона Айбулат Хажин.

По его словам, по выпускным курсам решение будет приниматься в зависимости от ситуации и специфики организации образовательного процесса.

Ранее, как сообщал progorod43, в Кировской области рассказали о формате учёбы школьников с 2 ноября.

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