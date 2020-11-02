В Томской области изменён порядок освидетельствования пострадавших на производстве

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В Томской области до 1 марта 2021 года будет действовать заочный порядок освидетельствования пострадавших на производстве и определения у них степени утраты трудоспособности.
В Томской области изменён порядок освидетельствования пострадавших на производстве
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Об этом пишет vtomske.ru со ссылкой на сообщение областной администрации.

По данным Главного бюро МСЭ по Томской области, установление степени утраты трудоспособности из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания будет проводиться в заочной форме по документам, которые представит медицинское учреждение.

«Для тех, у кого срок переосвидетельствования наступает с 2 октября 2020 года до 1 марта 2021 года включительно, автоматически на шесть месяцев продлевается ранее установленная степень», — рассказал глава бюро Вячеслав Перминов.

Ранее сообщалось, что российское правительство приняло решение до 1 марта 2021 года продлить облегчённый режим установления или подтверждения инвалидности, введённый на фоне пандемии коронавируса.

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