Военные полицейские ЮВО провели учения в городских условиях

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Военные полицейские Южного военного округа провели учения в городских условиях на краснодарском полигоне Молькино.
Военные полицейские ЮВО провели учения в городских условиях
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

По сценарию, городское здание захватили условные террористы. Участники манёвров заблокировали и нейтрализовали оппонентов.

«Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было задействовано значительное количество средств имитации, в том числе дымы, взрывпакеты и специальная автомобильная техника военной полиции», — говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

Также стало известно, что лётчики ЮВО отработали перехват самолёта-разведчика над Кубанью. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу округа.

В воздух были подняты два новейших истребителя Су-30СМ, которые направились на перехват. После обнаружения самолёта условного противника они выполнили манёвры по принуждению цели к посадке на аэродром.

Ранее сообщалось, что около 200 призывников из Крыма отправлены самолётами военно-транспортной авиации для прохождения срочной службы в другие регионы России.

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