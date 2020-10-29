Около 200 призывников из Крыма пройдут службу в других регионах России
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
«Отправка призывников проходила с соблюдением комплекса противоэпидемиологических рекомендаций, действующих в регионе», — отметили в пресс-службе.
Все призывники пройдут службу в частях и подразделениях Южного военного округа.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Северной Осетии прошли учения с участием военных связистов Южного военного округа.