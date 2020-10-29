Около 200 призывников из Крыма пройдут службу в других регионах России

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Около 200 призывников из Крыма отправлены самолётами военно-транспортной авиации для прохождения срочной службы в другие регионы России.
Около 200 призывников из Крыма пройдут службу в других регионах России
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

«Отправка призывников проходила с соблюдением комплекса противоэпидемиологических рекомендаций, действующих в регионе», — отметили в пресс-службе.

Все призывники пройдут службу в частях и подразделениях Южного военного округа.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Северной Осетии прошли учения с участием военных связистов Южного военного округа.

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