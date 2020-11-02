Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.

«По сравнению с прошедшей неделей мы впервые видим на 1% уменьшение объёма выявленных больных. В предыдущие недели мы видели высокий рост. Количество госпитализированных москвичей превысило предыдущую неделю всего на 2%, до этого было 3%, а до этого — 15, 20 и 40%», — заявил Собянин.

Согласно данным оперштаба Москвы на 2 ноября, в столице за последние сутки выявили 4796 новых случаев инфицирования COVID-19, всего выявлено 434 205 случаев. Всего 318 032 человека выздоровели, 6873 пациента с коронавирусом скончались.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.