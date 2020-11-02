Эксперты назвали самые перспективные профессии в России

Стали известны самые перспективные профессии в России, следует из доклада Всемирного экономического форума «‎Будущее рынка труда».

Об этом сообщает газета «Известия».

По оценке экспертов, к 2025 году доля сотрудников, которых крупнейшие работодатели по всему миру признали наименее значимыми для своего бизнеса, уменьшится относительно общего числа работников: если на данный момент они составляют в среднем 15,4% численности персонала в каждой из компаний, то через пять лет их будет не более 9%.

В России наименее популярными специалистами могут оказаться рядовые сотрудники бухгалтерии. Далее следуют секретари и администраторы, наборщики данных, торговые представители, внутренние аудиторы, юристы и юридические секретари.

Как отмечается в докладе, на смену придут новые профессии. В ближайшую пятилетку будет создано по меньшей мере 97 млн рабочих мест. Доля представителей новых профессий в общем количестве сотрудников компаний увеличится с 7,8 до 13,5%.

В России уже наибольшей востребованностью пользуются специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению, аналитики данных, эксперты по big data. Растёт доля разработчиков ПО, специалистов по оптовой торговле и оптимизации бизнес-процессов. В список также попали интернет-маркетологи, администраторы баз данных, менеджеры по продаже бизнес-услуг.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с kp.ru оценил перспективы удалённой работы.