Эколог прокомментировал ситуацию с коронавирусом в мире

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За месяцы самоизоляции люди стали бережнее относиться к своей земле и природе, считает директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов.
Эколог прокомментировал ситуацию с коронавирусом в мире
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.

«Мне очень импонирует изменение общего настроя людей. Люди стремятся за город, люди стремятся работать на удалёнке и меньше передвигаться на машинах. При этом многие стремятся жить на земле. Очень важно, когда у человека появляется свой маленький кусочек земли, который он обихаживает. Такой человек совершенно по-другому начинает относиться к окружающей природе. Если человек навёл порядок на своей земле, то он больше не будет гадить где попало», — уверен эколог.

Роман Пукалов также признал и вред, который был нанесён окружающей среде из-за пандемии.

«Безусловно, негативное влияние тоже было. Появился огромный объём мусора в виде одноразовых масок, упаковок от санитайзеров и полиэтиленовых упаковок. Негатив от коронавируса тоже есть, но позитива для экологии гораздо больше», — подытожил эксперт.

В мае глава Национального центра технологий и инвестиций Станислав Писарев рассказал о влиянии ситуации с коронавирусом на природу.

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