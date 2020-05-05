Эксперт рассказал о влиянии ситуации с коронавирусом на природу

Глава Национального центра технологий и инвестиций Станислав Писарев рассказал о влиянии ситуации с коронавирусом на природу.

«На самоизоляции больше половины населения Земли. Остановились многие предприятия, самолёты стали летать гораздо меньше, общественный транспорт сократился в разы. А что касается машин, то вы, наверное, обратили внимание, что пробок нет и машин на улицах стало очень мало», — цитирует эксперта интернет-издание argumenti.ru.

Как отметил Писарев, ситуация поспособствовала тому, что спрос на транспорт сокращается и, соответственно, снизился выброс газов в атмосферу.

По словам эксперта, пандемия, хотя и на время, остановила человека с его активностью, транспортом, промышленностью и потреблением. Это только передышка для природы, поскольку в будущем всё начнёт возвращаться в привычное русло, добавил он.

Ранее эколог, представитель общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов в беседе с Nation News оценил влияние ситуации с коронавирусом на экологию в России.