Эксперт рассказал о влиянии ситуации с коронавирусом на природу
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- РИА Новости
«На самоизоляции больше половины населения Земли. Остановились многие предприятия, самолёты стали летать гораздо меньше, общественный транспорт сократился в разы. А что касается машин, то вы, наверное, обратили внимание, что пробок нет и машин на улицах стало очень мало», — цитирует эксперта интернет-издание argumenti.ru.
Как отметил Писарев, ситуация поспособствовала тому, что спрос на транспорт сокращается и, соответственно, снизился выброс газов в атмосферу.
По словам эксперта, пандемия, хотя и на время, остановила человека с его активностью, транспортом, промышленностью и потреблением. Это только передышка для природы, поскольку в будущем всё начнёт возвращаться в привычное русло, добавил он.
Ранее эколог, представитель общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов в беседе с Nation News оценил влияние ситуации с коронавирусом на экологию в России.