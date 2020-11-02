В оперштабе оценили темпы прироста числа случаев коронавируса в Москве

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В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве оценили темпы прироста числа случаев COVID-19 в столице.
В оперштабе оценили темпы прироста числа случаев коронавируса в Москве
  • РИА Новости

В оперштабе отметили, что «темпы роста новых выявленных случаев и госпитализаций в Москве значительно замедлились».

«Если две недели назад прирост за семь дней составлял 20% по новым случаям и 14% по госпитализациям, то за последнюю неделю эти показатели снизились до -0,7% и 1,9% соответственно. То есть общее число заболевших COVID-19 за прошедшую неделю меньше, чем за предыдущую», — приводит РИА Новости сообщение.

Согласно данным оперштаба Москвы на 2 ноября, в столице за последние сутки выявили 4796 новых случаев инфицирования COVID-19, всего выявлено 434 205 случаев. Всего 318 032 человека выздоровели, 6873 пациента с коронавирусом скончались.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.

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