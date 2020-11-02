В Красноярском крае приняли дополнительные меры для борьбы с COVID-19

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Губернатор Красноярского края Александр Усс внёс изменения в указы, направленные на предотвращение распространения коронавируса в регионе. В частности, с 3 ноября посетителям торговых центров закроют доступ к Wi-Fi.
В Красноярском крае приняли дополнительные меры для борьбы с COVID-19
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Со вторника, 3 ноября, в Красноярском крае будет запрещено проводить торжества, в том числе свадьбы и юбилеи.

«Также для работы общепита продолжит действовать правило — расстояние между столами должно быть не менее 1,5 м либо между столами должны быть установлены перегородки. В торгово-развлекательных центрах посетителям будет запрещён доступ к сети интернет через беспроводной Wi-Fi», — говорится в сообщении.

Кроме того, запрещено посещение торговых центров детьми до 14 лет без сопровождения взрослых.

Спортивные мероприятия в регионе будут проходить без зрителей.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU рассказал о симптомах COVID-19.

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