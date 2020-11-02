В Хабаровском крае суд вынес приговор по делу о торговле наркотиками

В Хабаровском крае ликвидировали крупную нарколабораторию. Участникам преступной группы вынесли приговор.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт УТ МВД России по ДФО.

Организовала лабораторию семейная пара из Якутии, которая ранее уже занималась сбытом наркотиков. Изготовленные в лаборатории запрещённые вещества реализовывали через курьеров бесконтактным способом как на территории региона, так и за его пределами.

«Из незаконного оборота изъято более 25 кг синтетических наркотиков, свыше 3,5 т прекурсоров и иных химических веществ для их изготовления», — сказано в сообщении.

Из изъятых прекурсоров злоумышленники могли изготовить около 400 кг наркотиков (около 1 млн разовых доз).

«38-летний организатор лаборатории осуждён на семь лет и два месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельник, 27-летний уроженец Республики Саха (Якутия), приговорён к пяти годам и семи месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — отмечается в сообщении.

Расследование уголовных дел, возбуждённых в отношении ещё троих участников группы, продолжается.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кировской области обезвредили группу подозреваемых в торговле наркотиками в нескольких регионах.