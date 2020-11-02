Кабмин направит более 5 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19

Регионам выделили более 5,04 млрд рублей из резервного фонда правительства на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Соответствующее распоряжение, как сообщается на сайте кабмина, подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Отмечается, что «речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей».

В кабмине пояснили, что «для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения».

«Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в регионы России направят более 300 специалистов подведомственных учреждений Минздрава России для оказания помощи в борьбе c коронавирусной инфекцией.

Клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с COVID-19.