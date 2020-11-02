Технопарки подготовили для московских школьников онлайн-программы

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В Москве детские технопарки подготовили для школьников, находящихся на дистанционном обучении, новые онлайн-занятия, которые будут проходить с 2 по 7 ноября.
Технопарки подготовили для московских школьников онлайн-программы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Так, детский технопарк «Мосгормаш» совместно с Московским политехническим университетом подготовил для ребят игру «Что было дальше». Участникам расскажут о значимых событиях, известных людях и научных открытиях.

Серия вебинаров стартует в детском технопарке Московской финансово-юридической академии «Наукоград». Вебинары будут посвящены современному искусству, архитектуре, авиации.

Для участия в мероприятиях нужна предварительная регистрация.

Ранее заслуженный учитель России доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с Nation News оценил дистанционную форму обучения.

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