Технопарки подготовили для московских школьников онлайн-программы
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Так, детский технопарк «Мосгормаш» совместно с Московским политехническим университетом подготовил для ребят игру «Что было дальше». Участникам расскажут о значимых событиях, известных людях и научных открытиях.
Серия вебинаров стартует в детском технопарке Московской финансово-юридической академии «Наукоград». Вебинары будут посвящены современному искусству, архитектуре, авиации.
Для участия в мероприятиях нужна предварительная регистрация.
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