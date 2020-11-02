Более 61,5 млн тестов на коронавирус проведено в России
Более 61,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 проведено в России. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора. За сутки было сделано 512 тыс. тестов на коронавирус.
- АГН «Москва»
- © Андрей Никеричев
«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 393 667 человек», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.
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