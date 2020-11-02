Число случаев коронавируса в Бурятии достигло 12 039

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бурятии возросло на 236 и достигло 12 039.
Число случаев коронавируса в Бурятии достигло 12 039
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

Общее число летальных исходов в Бурятии составило 191.

С момента начала пандемии в регионе выздоровели 8055 пациентов с коронавирусом.

5 октября стало известно, что школы Улан-Удэ, Иволгинского района и других населённых пунктов Бурятии переходят на дистанционную форму обучения в связи с осложнившейся обстановкой с коронавирусной инфекцией.

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