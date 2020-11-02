Число случаев коронавируса в Бурятии достигло 12 039
- АГН «Москва»
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.
Общее число летальных исходов в Бурятии составило 191.
С момента начала пандемии в регионе выздоровели 8055 пациентов с коронавирусом.
5 октября стало известно, что школы Улан-Удэ, Иволгинского района и других населённых пунктов Бурятии переходят на дистанционную форму обучения в связи с осложнившейся обстановкой с коронавирусной инфекцией.