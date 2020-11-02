На участке газопровода «Прогресс» в ЯНАО произошёл пожар

Короткая ссылка
На участке магистрального газопровода «Прогресс» произошёл пожар, пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго.
На участке газопровода «Прогресс» в ЯНАО произошёл пожар
  • РИА Новости

«2 ноября в 00:45 на 59-м км магистрального газопровода «Ямбург — западная граница СССР» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (ДЗО ПАО «Газпром») диаметром 1400 мм произошёл разрыв с возгоранием при давлении 70 атмосфер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничений подачи газа потребителям нет.

Также сообщается, что участок с 32-го по 60-й км отключён.

15 сентября в Киевской области в районе населённого пункта Чабаны произошёл взрыв на газопроводе высокого давления, с помощью которого качается газ в европейские страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить