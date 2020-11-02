На участке газопровода «Прогресс» в ЯНАО произошёл пожар

На участке магистрального газопровода «Прогресс» произошёл пожар, пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

«2 ноября в 00:45 на 59-м км магистрального газопровода «Ямбург — западная граница СССР» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (ДЗО ПАО «Газпром») диаметром 1400 мм произошёл разрыв с возгоранием при давлении 70 атмосфер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничений подачи газа потребителям нет.

Также сообщается, что участок с 32-го по 60-й км отключён.

15 сентября в Киевской области в районе населённого пункта Чабаны произошёл взрыв на газопроводе высокого давления, с помощью которого качается газ в европейские страны.