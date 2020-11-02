Более 14,5 тысячи нарушений масочного режима выявлено в Москве за полмесяца
- АГН «Москва»
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«В период с 16 октября 2020 года по настоящее время сотрудниками полиции составлено более 10,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях по ст. 3.18.1 КоАП Москвы», — цитирует ТАСС пресс-центр МВД России.
Также сотрудниками УВД на Московском метрополитене было составлено более 4 тыс. протоколов по ст. 3.18.1 КоАП Москвы.
Отмечается, что в рейдах в общественных местах ежедневно задействуют около 4 тыс. сотрудников полиции.
Ранее глава НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность всеобщего масочного режима.