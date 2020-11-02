Более 14,5 тысячи нарушений масочного режима выявлено в Москве за полмесяца

Более 14,5 тыс. протоколов составила московская полиция с 16 октября за нарушения масочного режима.

«В период с 16 октября 2020 года по настоящее время сотрудниками полиции составлено более 10,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях по ст. 3.18.1 КоАП Москвы», — цитирует ТАСС пресс-центр МВД России.

Также сотрудниками УВД на Московском метрополитене было составлено более 4 тыс. протоколов по ст. 3.18.1 КоАП Москвы.

Отмечается, что в рейдах в общественных местах ежедневно задействуют около 4 тыс. сотрудников полиции.

Ранее глава НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность всеобщего масочного режима.