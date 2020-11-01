СК рассказал об инциденте со взрывом гранаты в Коврове

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Коврове мужчина принёс в магазин гранату, которая взорвалась.

«По версии следствия, утром 1 ноября 2020 года подозреваемый в целях выяснения отношений со своей знакомой прибыл в торговый центр «Рынок Октябрьский». В ходе конфликта у мужчины сдетонировала находящаяся при нём граната», — сообщили в СК.

Мужчину и ещё двух человек госпитализировали с ранениями.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство, совершённое общеопасным способом).

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в торговом центре в Коврове пострадали три человека.