СК рассказал об инциденте со взрывом гранаты в Коврове

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Коврове мужчина принёс в магазин гранату, которая взорвалась.
СК рассказал об инциденте со взрывом гранаты в Коврове
  • РИА Новости

«По версии следствия, утром 1 ноября 2020 года подозреваемый в целях выяснения отношений со своей знакомой прибыл в торговый центр «Рынок Октябрьский». В ходе конфликта у мужчины сдетонировала находящаяся при нём граната», — сообщили в СК.

Мужчину и ещё двух человек госпитализировали с ранениями.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство, совершённое общеопасным способом). 

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в торговом центре в Коврове пострадали три человека.

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