Полиция Коврова выясняет обстоятельства взрыва в местном магазине
- © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Как заявили в МВД, в полицию сообщили о «хлопке» в торговом центре «Октябрьский рынок».
«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что, по предварительным данным, произошёл бытовой конфликт между тремя гражданами. В результате происшествия пострадали трое человек, которые были госпитализированы в медучреждение», — отметили там.
При этом ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что «мужчина взорвал гранату в магазине».
Как стало известно ранее, в подмосковных Мытищах в гаражном комплексе на улице Попова произошёл взрыв.
По имеющимся данным, погиб один человек, пострадали двое, всего было повреждено пять гаражей.