Полиция Коврова выясняет обстоятельства взрыва в местном магазине

Полиция Коврова (Владимирская область) выясняет обстоятельства взрыва в местном торговом центре, в результате которого пострадали три человека.

Как заявили в МВД, в полицию сообщили о «хлопке» в торговом центре «Октябрьский рынок».

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что, по предварительным данным, произошёл бытовой конфликт между тремя гражданами. В результате происшествия пострадали трое человек, которые были госпитализированы в медучреждение», — отметили там.

При этом ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что «мужчина взорвал гранату в магазине».

Как стало известно ранее, в подмосковных Мытищах в гаражном комплексе на улице Попова произошёл взрыв.

По имеющимся данным, погиб один человек, пострадали двое, всего было повреждено пять гаражей.