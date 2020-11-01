Полиция Коврова выясняет обстоятельства взрыва в местном магазине

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Полиция Коврова (Владимирская область) выясняет обстоятельства взрыва в местном торговом центре, в результате которого пострадали три человека.
Полиция Коврова выясняет обстоятельства взрыва в местном магазине
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Как заявили в МВД, в полицию сообщили о «хлопке» в торговом центре «Октябрьский рынок».

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что, по предварительным данным, произошёл бытовой конфликт между тремя гражданами. В результате происшествия пострадали трое человек, которые были госпитализированы в медучреждение», — отметили там.

При этом ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что «мужчина взорвал гранату в магазине».

Как стало известно ранее, в подмосковных Мытищах в гаражном комплексе на улице Попова произошёл взрыв.

По имеющимся данным, погиб один человек, пострадали двое, всего было повреждено пять гаражей.

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