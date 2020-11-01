При взрыве в Мытищах погиб один человек

При взрыве в гараже в Мытищах погиб один человек, сообщили в прокуратуре. Ведомство проведёт проверку по факту случившегося.

«Прокуратура Московской области поручила Мытищинской городской прокуратуре провести проверку в связи с произошедшим хлопком газовоздушной смеси в гаражном кооперативе. По имеющейся информации, есть погибший и пострадавшие», — цитирует ведомство РИА Новости.

На место происшествия выехал мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев.

Как стало известно ранее, в подмосковных Мытищах в гаражном комплексе на улице Попова произошёл взрыв.

По имеющимся данным, пострадали два человека, всего повреждения получили пять гаражей.