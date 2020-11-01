В Мытищах из-под завалов гаражей достали тело погибшего
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«Тело погибшего извлечено из-под завалов. Устанавливается его личность, проводятся следственные действия», — приводит ТАСС сообщение МЧС.
Как стало известно ранее, в подмосковных Мытищах в гаражном комплексе на улице Попова произошёл взрыв.
По имеющимся данным, погиб один человек, пострадали двое, всего было повреждено пять гаражей.
Следственный комитет начал проверку. По предварительным данным, в гаражном боксе взорвался кислородный баллон.