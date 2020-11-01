В Мытищах из-под завалов гаражей достали тело погибшего

Короткая ссылка
В Мытищах извлекли из-под завалов тело мужчины, который погиб в результате взрыва в гаражном боксе.
В Мытищах из-под завалов гаражей достали тело погибшего
  • © 50.mchs.gov.ru

«Тело погибшего извлечено из-под завалов. Устанавливается его личность, проводятся следственные действия», — приводит ТАСС сообщение МЧС.

Как стало известно ранее, в подмосковных Мытищах в гаражном комплексе на улице Попова произошёл взрыв.

По имеющимся данным, погиб один человек, пострадали двое, всего было повреждено пять гаражей.

Следственный комитет начал проверку. По предварительным данным, в гаражном боксе взорвался кислородный баллон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить