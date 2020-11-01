Во Владимирской области возбудили дело после взрыва на рынке Коврова

Следователи Владимирской области возбудили уголовное дело по факту взрыва в торговом центре «Октябрьский рынок» в Коврове, заявили в региональной прокуратуре.

«В настоящее время следственным управлением возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК России, ч. 2 ст. 105 УК России (попытка убийства). Ход расследования и результаты взяты прокурором области на контроль», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

На место прибыл прокурор Коврова, который координирует действия сотрудников полиции и регионального следственного управления.

В качестве предварительной версии случившегося рассматривается бытовой конфликт.

В настоящее время устанавливается тип сработавшегося взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в торговом центре в Коврове пострадали три человека.