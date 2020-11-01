Корабли Тихоокеанского флота отправились из Владивостока в поход
- РИА Новости
«Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» вышел из Владивостока для решения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — приводит ТАСС сообщение.
Уточняется, что предусмотрены деловые заходы отряда в ряд иностранных портов.
Ранее один из атомных подводных крейсеров Тихоокеанского флота провёл тактические учения.