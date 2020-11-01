Корабли Тихоокеанского флота отправились из Владивостока в поход

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Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщили в пресс-службе флота.
Корабли Тихоокеанского флота отправились из Владивостока в поход
  • РИА Новости

«Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» вышел из Владивостока для решения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что предусмотрены деловые заходы отряда в ряд иностранных портов.

Ранее один из атомных подводных крейсеров Тихоокеанского флота провёл тактические учения.

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