В Дагестане два района остались без света

Кумторкалинский и Новолакский районы Дагестана остались без света, специалисты восстанавливают энергоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба Дагестанской сетевой компании.

«Сегодня в 22:06 мск в зоне операционной деятельности филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» произошло отключение воздушной линии 110 кВ «Артём — Шамхал», — цитирует РИА-Новости пресс-службу.

Уточняется, что из-за технологического нарушения временно без света остаются часть потребителей в Кумторкалинском и Новолакском районах Дагестана.

Также в пресс-службе компании подчеркнули, что оперативно-выездная бригада уже приступила к восстановительным работам.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае более 18 тыс. человек продолжают оставаться без электричества из-за неблагоприятных погодных условий.