В Дагестане два района остались без света
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«Сегодня в 22:06 мск в зоне операционной деятельности филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» произошло отключение воздушной линии 110 кВ «Артём — Шамхал», — цитирует РИА-Новости пресс-службу.
Уточняется, что из-за технологического нарушения временно без света остаются часть потребителей в Кумторкалинском и Новолакском районах Дагестана.
Также в пресс-службе компании подчеркнули, что оперативно-выездная бригада уже приступила к восстановительным работам.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае более 18 тыс. человек продолжают оставаться без электричества из-за неблагоприятных погодных условий.