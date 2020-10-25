В Хабаровском крае без света продолжают оставаться около 18 тысяч человек

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В Хабаровском крае более 18 тыс. человек продолжают оставаться без электричества из-за неблагоприятных погодных условий.
В Хабаровском крае без света продолжают оставаться около 18 тысяч человек
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«Без электроснабжения остаётся часть бытовых потребителей в шести населённых пунктах края (около 18 450 человек [по состоянию на 06:00 мск 25 октября])», — говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго России.

Отмечается, что температура наружного воздуха составляет +3 °С.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 63 бригады в составе 173 человек и 58 единиц специальной техники.

24 октября сообщалось, что в Хабаровском крае более 36 тыс. человек остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий.

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